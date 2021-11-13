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أمانة جدة تراجع الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية 
أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=1066507
المناطق ـ مكة المكرمة:

راجعت أمانة محافظة جدة اليوم السبت، الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي.

 

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فرداً و530 معدة وآلية.

 

وأسفرت الجهود عن سحب قرابة 300 ألف م3 من المياه حتى ساعة إعداد التقرير، لافتة النظر إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.

 

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياة عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك ، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة.

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