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فيديو يوثّق تأثير الأمطار الغزيرة على حركة المرور في طرق وشوارع أملج

فيديو يوثّق تأثير الأمطار الغزيرة على حركة المرور في طرق وشوارع أملج

منطقة تبوك
وفد الاتحاد الآسيوي يجري جولة بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يجري جولة بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

أبرز المواد

وفد الاتحاد الآسيوي يجري جولة بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يجري جولة بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027
http://almnatiq.net/?p=1066512
محررو المناطق:

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت جولة ميدانية بمدينة الرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027، وذلك ضمن زيارته للمملكة لتفقُّد خطط وجاهزية الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

واطلع الوفد خلال برنامجه الحافل اليوم على النظام الأمني في المملكة، وتحديدًا ما يتعلق بإدارة الحشود خلال المنافسات الرياضية، من خلال زيارة مركز الطوارئ “911”.

وقدم فريق الملف شرحًا متكاملاً عن خطط المملكة أمنيًّا أثناء البطولة حال فوز الملف بالاستضافة.

كما شهد برنامج اليوم الثاني من زيارة الوفد الآسيوي تفقُّد خطط “السعودية 2027” فيما يتعلق بخدمات الضيافة والفندقة لأطراف البطولة كافة من “وفود رسمية، منتخبات، وسائل إعلام وجماهير”؛ إذ تشهد السعودية في الأعوام الأخيرة نموًّا وتطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بهذا الجانب.

واختتم الوفد يومه الثاني بزيارة “الدرعية التاريخية”، التي تعتبر مَوطن الدولة السعودية الأولى، ومعلمًا تاريخيًّا وحضاريًّا، يقصده السياح من جميع أنحاء العالم، وتم تسميتها لتكون إحدى المعالم التي ستحتضن الفعاليات الرسمية والجانبية لكأس آسيا في ملف “السعودية 2027”.

ويستكمل وفد الاتحاد الآسيوي غدًا الأحد بقية المواقع المجدولة زيارتها في مدينة الرياض قبل أن ينتقل إلى مدينة الدمام مع فريق ملف “السعودية 2027” للاستمرار في جولته التي تختتم الأربعاء المقبل بزيارة بمدينة جدة.

 

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