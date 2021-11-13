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جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات

جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات

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فيديو يوثّق تأثير الأمطار الغزيرة على حركة المرور في طرق وشوارع أملج

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جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات

جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات
http://almnatiq.net/?p=1066523
المناطق ـ الرياض:

حقق منتخب جامعة شقراء لكرة الطاولة، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، ضمن بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في دورته الحالية والتي أقيمت بجامعة حائل.

 

وحصل الطالب باسل الشايع من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء على الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، محققًا الفوز في جميع جولات البطولة وصولًا إلى الجولة النهائية والفوز بالمركز الأول.

 

وشهدت جولات البطولة مشاركة 23 طالبًا يمثلون عددًا من الجامعات والكليات خاضوا خلالها 6 جولات للتصفيات، وجاءت النتائج النهائية فوز جامعة شقراء المركز الأول، فيما حققت جامعة الملك سعود المركز الثاني، وحققت جامعة القصيم المركز الثالث في مسابقة الفردي.

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