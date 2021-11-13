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تقرير يزف بشرى ويحدد موعد نهاية فيروس كورونا

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تقرير يزف بشرى ويحدد موعد نهاية فيروس كورونا

تقرير يزف بشرى ويحدد موعد نهاية فيروس كورونا
موعد نهاية فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1066526
المناطق - وكالات:

توقعت تقارير بريطانية بأن يكون عام 2022 هو نهاية جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف دواءين لعلاج المرض.

ووفق صحيفة “إيكونوميست” البريطانية فإن هناك معطيات في مختلف دول العالم تشير  إلى هذه النتيجة.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان 2021 هو العام الذي قلب فيه العالم مساره ضد الوباء، فإن عام 2022 ستهيمن عليه الحاجة إلى التكيف مع الحقائق الجديدة، سواء في المجالات التي أعادت الأزمة تشكيلها مثل بيئة العمل الجديدة أو مستقبل السفر، في ظل اتجاهات أعمق ليس أقلها صعود الصين وتسريع الوعي بتغير المناخ.

ويعرض ملحق الصحيفة خطط بكين للالتزام بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا اعتمادا على مبدأ ”محاولات الدولة للقضاء على الفيروس بدلاً من مجرد إدارته، واصفا هذه النظرية الصينية بأنها مكلفة، حيث استمرت حدود الصين مغلقة إلى حد كبير لمدة 19 شهرًا.

وأضاف التقرير أن ثمة ترجيحات بأن هذه القواعد القاسية ستحظى بالدعم والمتابعة طالما أن ذلك يمنح الأغلبية الإحساس بالأمان.

ويشير التقرير إلى أن الصين تقيس الفوائد الإستراتيجية الخاصة بالقضاء “الصفري” على الفيروس، من خلال إنقاذ الأرواح وتجنب الإصابات، وهي استراتيجية يصعب فيها تحديد التكلفة الاقتصادية للعزلة الذاتية في البلاد.

 

 

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