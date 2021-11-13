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للأسبوع الثاني عشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

للأسبوع الثاني عشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

أبرز المواد
جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات

جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات

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للأسبوع الثاني عشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

للأسبوع الثاني عشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
http://almnatiq.net/?p=1066534

أعلنت وزارة التعليم، عن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع  الثاني عشر  عبر قنوات “عين”  على تردد عرب سات 12437 أو عبر منصة مدرستي، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: youtube.com/dorosien .

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جداول ومواعيد الدروس حيث جاءت كالتالي:

  • جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، سيكون عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

 

  • جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

  • جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

  • جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

  • جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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