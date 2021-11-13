تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأخضر القادمة أمام فيتنام والقنوات الناقلة لها

محررو المناطق

يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الفيتنامي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث يجرى نقلها مباشرة على قنوات “SSC”.

ونجح الأخضر في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الخامسة بالتعادل سلبيًا مع أستراليا خارج الديار، ليواصل تصدره لترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.

وأما منتخب فيتنام فهو يتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بانتصار كبير للأخضر بثلاثية لهدف بملعب مرسول بارك.