عبدالعزيز خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال خلال عملي الدبلوماسي في لبنان

قال سفير المملكة الأسبق لدى لبنان، الدكتور عبدالعزيز خوجة، إنه تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال عمله ببيروت.
وأضاف خلال لقاء على قناة “العربية”، أنه لا يستطيع اتهام جهة محددة بالوقوف وراء هذه المحاولات التي تعرض لها.
ونوه إلى أن الأوضاع الحالية في لبنان خرجت عن زمام السيطرة، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح يسيطر على الأوضاع.
#سؤال_مباشر | خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في #لبنان ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان خلال عملي كسفير.
د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان لـ #العربية#السعودية@khalid76 pic.twitter.com/KVSOyMFlG6
— العربية (@AlArabiya) November 13, 2021
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