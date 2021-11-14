الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة إلى سقوط أمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وقال المركز إن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الـ 9 صباحا .
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.
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