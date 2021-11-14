احدث الأخبار

سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 عبدالعزيز خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال خلال عملي الدبلوماسي في لبنان
أبرز المواد
 وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز مسارات التعاون  
محليات
 بعد إحالته للنيابة.. قصة الابتزاز المفبركة لمشهور سناب “منصور الرقيبة” (فيديو)
أبرز المواد
 قائد مركبة يتسبب في تلطخ ملابس حارس أمن بالطين.. والأخير يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)
أبرز المواد
 تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأخضر القادمة أمام فيتنام والقنوات الناقلة لها
أبرز المواد
 تقرير يزف بشرى ويحدد موعد نهاية فيروس كورونا
أبرز المواد
 للأسبوع الثاني عشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
أبرز المواد
 جامعة شقراء تحصل على ذهبية كرة الطاولة “فردي” ببطولة اتحاد الجامعات
منطقة الرياض
 فيديو يوثّق تأثير الأمطار الغزيرة على حركة المرور في طرق وشوارع أملج
منطقة تبوك
 وفد الاتحاد الآسيوي يجري جولة بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027
أبرز المواد
سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)

سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
عبدالعزيز خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال خلال عملي الدبلوماسي في لبنان

عبدالعزيز خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال خلال عملي الدبلوماسي في لبنان

أبرز المواد
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز مسارات التعاون  

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز مسارات التعاون  

محليات

سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)

سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066567
المناطق - وكالات:

ظهر جسم غريب جسم أسطواني برتقالي اللون ومتوهجًا، ثم اختفى فجأة في وقت لاحق  بسماء فرنسا.

الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في سماء الليل، وظهر فجأة لاحظه عشرات من سكان عدة مدن فرنسية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط حسب وفقا لصحيفة “إكسبرس”.

ووفق شهود العيان فإن المنعطفات والسرعة المذهلة للجسم، الذي يبدو أنه يدور في الهواء، تثبت أنه ليس بالونًا، وليس طائرة أو قمرًا صناعيًا”.

ويشك الخبراء في أن الجسم الغريب في سماء فرنسا يمكن أن يكون منطادًا أو طائرة أو قمرًا صناعيًا،  لقد أظهر سرعة عالية جدًا ومسار طيران مربكًا للغاية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمركبات الجوية المدرجة.

روابط ذات صلة

دارسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الموت المبكر

دارسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الموت المبكر
هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*