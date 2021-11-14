سرعته مزهلة.. جسم برتقالي في سماء فرنسا يربك العلماء (فيديو)

المناطق - وكالات:

ظهر جسم غريب جسم أسطواني برتقالي اللون ومتوهجًا، ثم اختفى فجأة في وقت لاحق بسماء فرنسا.

الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في سماء الليل، وظهر فجأة لاحظه عشرات من سكان عدة مدن فرنسية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط حسب وفقا لصحيفة “إكسبرس”.

ووفق شهود العيان فإن المنعطفات والسرعة المذهلة للجسم، الذي يبدو أنه يدور في الهواء، تثبت أنه ليس بالونًا، وليس طائرة أو قمرًا صناعيًا”.

ويشك الخبراء في أن الجسم الغريب في سماء فرنسا يمكن أن يكون منطادًا أو طائرة أو قمرًا صناعيًا، لقد أظهر سرعة عالية جدًا ومسار طيران مربكًا للغاية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمركبات الجوية المدرجة.