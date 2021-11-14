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رئاسة الحرمين تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

رئاسة الحرمين تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

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رئاسة الحرمين تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

رئاسة الحرمين تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1066575
محررو المناطق:

تنوي الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة، لتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي.

وفي يوليو 2015، وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمانبدراسة ظاهرة كثرة الأطفال صغار السن في مصليات المسجد النبوي الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات وتتعالى أصوات بعضهم بالبكاء.

وبحسب الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور علاء الدين عادل ألفي، من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، فإن الدراسة تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية لمرتادي المسجد النبوي وتمكينهم من أداء الصلاة والزيارة في سهولة وطمأنينة، مع إيجاد مكان مناسب لحضانات ليتمكن ذوو الأطفال من إبقاء أطفالهم فيها والتوجه إلى المسجد النبوي.

وأوضح ألفي، أن الجهات المستفيدة من الدراسة هي: وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وأمانة المدينة المنورة، وأمن المسجد النبوي، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة تطوير المدينة المنورة. وبين أن من الفوائد المتوقعة توفير أماكن ألعاب مجهزة بالوسائل التعليمية والترفيهية.

وفي ديسمبر 2019 شرعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية وإدارة الإرشاد النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع إدارة نشاط الطالبات التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة في إطلاق المبادرة التطوعية “خدام” في ساحات (27) النسائية بالمسجد النبوي.

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