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3 خطوات للتصدي لها.. تحذير خطير من “واتساب” لمستخدميه من الرسائل الاحتيالية

3 خطوات للتصدي لها.. تحذير خطير من “واتساب” لمستخدميه من الرسائل الاحتيالية

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3 خطوات للتصدي لها.. تحذير خطير من “واتساب” لمستخدميه من الرسائل الاحتيالية

3 خطوات للتصدي لها.. تحذير خطير من “واتساب” لمستخدميه من الرسائل الاحتيالية
http://almnatiq.net/?p=1066577
محررو المناطق

وجه تطبيق “واتساب” تحذيرا لمستخدميه من بعض الرسائل الاحتيالية التي تصل للمستخدمين على شكل كلام مكتوب، يرسلها الأصدقاء.

ونظم تطبيق  “واتساب” حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية المستهلك في بريطانيا، بحسب موقع العربية، نقلاً عن سكاي نيوز البريطانية.

وتهدف الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين عن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها، مؤكدة أن هذا أسلوب جديد من الاحتيال،  حيث يمكن لقراصنة الإنترنت أن يخترقوا حسابات على “واتساب”، عبر استخدام حسابات أخرى اخترقوها بالفعل، ويستغلوها في توجيه رسائل “طلب مساعدة”.

وأضافت أنه غالبا ما يطلب المخترقون الذي يعتمدون أسلوب “صديق في محنة”، إلى إرسال كود ويطلبون من الضحية إعادته إليهم، وهذا يمكّن المجرمين من اختراق الحساب.

وأكدت شركة ميتا المالكة لتطبيق  “واتساب”، أنه في حال تلقى أي مستخدم رسالة مشكوك فيها، عليه اعتماد أسهل وأسرع طريقة للتحقق من الأمر، وهي التواصل المباشر مع صاحب الرسالة، بمعرفة إن كان هو الذي أرسلها أم لا، أو طلب منه تسجيل رسالة توصية لما يريده، والهدف من ذلك، هو التأكد من مرسل الرسالة المريبة.

وبحسب القائمون على الحملة،  فإن هناك 59% من المواطنين البريطانيين، تلقوا رسائل احتيالية العام الماضي، ويقوم المخترقون بالاعتماد على صديق في محنة، طالبين إرسال كود معين عبر واتساب، فيقوم الضحية بفتح رابط الرسالة، مما يسهل عملية الاختراق.

 

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