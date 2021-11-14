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دواء جديد قد يحدث ثورة في علاج مرض الكلى

دواء جديد قد يحدث ثورة في علاج مرض الكلى
http://almnatiq.net/?p=1066581
محررو المناطق:

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء، على علاج مخصص لمرض السكري، يتوقع له أن يحدث ثورة في علاج مرض الكلى، ما يعني تجنيب عشرات الآلاف من جحيم عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، وإنقاذ المئات سنويا.

وبحسب الصحيفة، فإن المدراء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا “أن أتش أس” منحوا حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد. وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أنها تناول جرعة يومية من دواء “داباغليفلوزين”، قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39 بالمئة.

وذكرت ديلي ميل، أن هذا الدواء يعد أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما. وهناك ما يقرب من 30 ألفا في بريطانيا تتطلب حالاتهم عمليات غسل كلى، التي تعمل على استبعاد الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم.

ويلجأ الأطباء لها عندما تعجز الكلى عن أداء دورها في ترشيح الفضلات بشكل جيد. ويككن الألم الشديد، الذي تسببه عمليات غسيل الكلى، أن الذي يعاني من هذه المشكلة يخضع لـ3 جلسات غسيل شاقة في المستشفى أسبوعيا.

ونقلت الصحيفة الإنجيلزية، عن الطبيب البريطاني والأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى في بريطانيا، غراهام ليبكين، قوله: “هذا الدواء يمثل فرصة جديدة ومثيرة للمرضى”.

وبحسب ليبكين، فإن الدواء الجديد يمكن أن يبطئ استفحال المرض، متوقعا أنه سيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زراعة كلى.

يشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن علاج لمرض الكلى، لكن الأطباء ينصحون بتعديل نمط الحياة والحفاظ على الوزن الصحي وقليل الملح في الطعام، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.

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