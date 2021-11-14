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الأمطار الغزيرة تغرق السيارات في شوارع أملج (فيديو)

الأمطار الغزيرة تغرق السيارات في شوارع أملج (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066584
محررو المناطق

حولت الأمطار الغزيرة شوارع محافظة أملج بمنطقة تبوك إلى بحيرات وأغرقت السيارات مما أدى إلى عرقلة حركة السير.

ورصد مقطع فيديو، حجم الأمطار في محافظة أملج خلال الساعات الماضية، والتي كانت مصحوبة بسحب هائلة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  متوقعا أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.

كما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

 

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