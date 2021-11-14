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الزعاق: سحب موسم الوسم تشبه النعام من حيث 3 أنماط (فيديو)

الزعاق: سحب موسم الوسم تشبه النعام من حيث 3 أنماط (فيديو)

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الزعاق: سحب موسم الوسم تشبه النعام من حيث 3 أنماط (فيديو)

الزعاق: سحب موسم الوسم تشبه النعام من حيث 3 أنماط (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066602
محررو المناطق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه مع دخول موسم الوسم الذي نحن بصدده، تتشكل وتتخلل علينا سحب اسطوانية الشكل، مشيرا إلى أن العامة يسمونها بالنعام.

وأشار الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذا التشبيه يأتي وفقا لـ 3  أنماط من ناحية الحركة والشكل واللون.

وأضاف الزعاق أنه من ناحية الحركة يتحرك النعام إلى الأمام ولا يرجع إلى الخلف، وهذه هي حركة السحاب الوسمي فهي تسير بشكل  مستقيم ولا تنحرف.

وأشار إلى أنه من ناحية الشكل فالسحب الوسمية في طبقات الجو العليا دائرية اسطوانية الشكل وإذا نزلت إلى طبقات الجو الماطرة فإنها تنفرش، وهذا هو حال النعام في حال حركته وفي حال وقوفه.

وتابع الزعاق أنه من ناحية اللون فالسحب الوسمية لونها رصاصي وخلفيتها زرقاء، وهذا هو لون النعام، فالنعام الواقف لونه رصاصي وإذا تحرك يظهر لون جسمه بالأزرق.

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