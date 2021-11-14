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اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور.. وإجراءات مشددة لمنع الانتشار

اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور.. وإجراءات مشددة لمنع الانتشار
http://almnatiq.net/?p=1066608
المناطق- وكالات:

اكتشفت السلطات اليابانية بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور، في محافظة كاغوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

وذكرت الوكالة، أن الاختبارات الجينية التي جرى إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة (H5) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وبحسب الوكالة، تعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، إذ جرى العثور على بؤر للمرض.

يذكر أن هذا ثاني تفش لفايروس إنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، إذ جرى اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

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