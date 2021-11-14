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أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 4 مساءً

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 4 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1066610
محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مناطق سقوط الأمطار  تشمل ( ثول ، جدة، رابغ ) حتى الساعة 4 مساءً.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم متوقعا أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.

كما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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