بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يشهد اليوم الأحد، عدة مباريات مهمة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”
وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
- لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45
- البرتغال – صربيا الساعة 19:45
المجموعة الثانية
- اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45
- إسبانيا – السويد الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
- سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00
- كرواتيا – روسيا الساعة 14:00
- مالطا – سلوفاكيا الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
- أرمينيا – ألمانيا – الساعة 17:00
- مقدونيا – آيسلندا الساعة 17:00
- ليشتنشتاين – رومانيا ـ الساعة 17:00
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