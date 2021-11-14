بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

المناطق - وكالات:

يشهد اليوم الأحد، عدة مباريات مهمة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45

البرتغال – صربيا الساعة 19:45

المجموعة الثانية

اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45

إسبانيا – السويد الساعة 19:45

المجموعة الثامنة

سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00

كرواتيا – روسيا الساعة 14:00

مالطا – سلوفاكيا الساعة 14:00

المجموعة العاشرة