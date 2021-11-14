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بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

أبرز المواد
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بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022
http://almnatiq.net/?p=1066616
المناطق - وكالات:

يشهد اليوم الأحد، عدة مباريات مهمة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

  • لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45
  • البرتغال – صربيا الساعة 19:45

المجموعة الثانية

  • اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45
  • إسبانيا – السويد الساعة 19:45

المجموعة الثامنة

  • سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00
  • كرواتيا – روسيا الساعة 14:00
  • مالطا – سلوفاكيا الساعة 14:00

المجموعة العاشرة

  • أرمينيا – ألمانيا – الساعة 17:00
  • مقدونيا – آيسلندا الساعة 17:00
  • ليشتنشتاين – رومانيا ـ الساعة 17:00

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