نهاية مأسوية في حفل زفاف بسبب تهور العريس

المناطق - وكالات:

شهد زفاف عروسين نهاية مأسوية، بدخولهم المستشفى نتيجة تهور العريس الغير مبرر في ليلة العمر، والذى أدى به إلى خسارة كبيرة.

وفي التفاصيل فإن علي زمان (26 عاما) وعروسه استقلا سيارة لامبورغيني تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما ، وفي أثناء قيادة السيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل علي فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير.

وفي النهاية اصطدمت سيارة علي مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، بحسب استمعت إليه المحكمة أخيرا .

وأظهرت لقطات صادمة النيران وقد اشتعلت في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد.

وأصيب علي وعروسته بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى، وكذلك حدث مع السائق الآخر، فيما علمت المحكمة أن علي أخذ السيارة دون علم صاحبها ريتشارد رايت وقد تم محاكمته.