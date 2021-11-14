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متى تكون عملية تكميم المعدة الحل الأمثل؟.. استشاري جراحة سمنة يجيب (فيديو)  

متى تكون عملية تكميم المعدة الحل الأمثل؟.. استشاري جراحة سمنة يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1066646
محررو المناطق

أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور عبدالله البراك، أن الأكل الصحي وممارسة الرياضة هما الأساس في التعامل مع مرض السمنة، مشيرا إلى أن عمليات السمنة بأنوعها ومن ضمنها التكميم مكملة لهذا الأساس.

وقال البراك خلال لقائه ببرنامج “ياهل” على قناة  “روتانا خليجية” إنه إذا كانت الكتلة 40 فما فوق فإن الشخص يكون مؤهلاً لعملية التكميم، مشيرا إلى أنه إذا كانت الكتلة 35 فما فوق مع وجود مشاكل صحية، فإنه أيضا مؤهل .

وتابع أن الأشخاص الذين كتلتهم ما بين 30 و35 تعتبر عملية التكميم بالنسبة لهم خياراً، ولكن ليست بالقوة العلمية بالنصح بها مقارنة بالفئتين السابقتين.

 

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