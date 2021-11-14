بسبب تجاوزات مالية وإدارية.. الإطاحة بمجلس إدارة جمعية نسائية في جازان

محررو المناطق:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات النسائية بمنطقة جازان، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر مطلعة، إن جهة رقابية أوقفت رئيسة ومشرفة مالية تعملان في إحدى الجمعيات الخيرية النسائية الواقعة قرب الشريط الحدودي بمنطقة جازان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية.

وبحسب المصادر، فإن مركز التنمية الاجتماعية بجازان شكل فريقا مكونا من باحث اجتماعي و3 باحثات اجتماعيات لزيارة ميدانية للجمعية، للبحث في أعمالها والنظر إلى الأسباب التي أدت إلى تأخرها في إصدار قوائمها المالية للعام المالي 2018.

وذكرت المصادر، أن الفريق رصد الفريق العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية على الجمعية والمستودع الخاص بها والمرصودة على المجلس الحالي الذي تم انتخابه عام 1441.

وبحسب المصادر، تبين وجود عمليات صرف وسحب من الحساب البنكي للجمعية بمبالغ كبيرة غير مبررة، فضلاً عن المخاطر الكبرى كونها من الجمعيات الحدودية ونتيجة الصرف بمبالغ كبيرة غير واضحة وقد تستخدم في أغراض أخرى.