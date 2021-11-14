حتى لو بعد 5 سنوات.. اقتصادي يكشف الإجراء المتبع حال اكتشاف عيوب بناء بالمساكن

محررو المناطق:

أوضح الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، الإجراءات المتبعة في حال اكتشاف عيوب بناء في المساكن، حتى لو بعد 5 سنوات.

وكتب “العمري” يقول عبر حسابه على تويتر : “أي متضرر من شراء مسكن وظهر عليه عيوب في البناء، فوراً الاتجاه إلى المحكمة العامّة وإقامة دعوى ضد جهة التمويل “المالك” وطلب إما فسخ العقد أو التعويض وإصلاح الأضرار”.

وأرفق الكاتب الاقتصادي، النص القانوني الذي يستند إليه ويقول، إنه “يحق لكل من اشترى عقارا فلل الكراتين والعقد (إيجار منتهي بالتمليك) وظهرت لاحقا في العقار عيوبا حتى لو بعد 5 سنوات، أن يقيم دعوى في المحكمة العامة ضد جهة التمويل “المالك” ويطلب إما فسخ العقد أو التعويض وإصلاح الأضرار، حيث أن المحكمة تندب مكتب هندسي لتقييم الأضرار وغالباً يحكم له”.