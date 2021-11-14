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باحث علمي يطور أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ (فيديو)

باحث علمي يطور أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ (فيديو)

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باحث علمي يطور أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ (فيديو)

باحث علمي يطور أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066671
محررو المناطق

نجح الدكتور ناصر الفرج الباحث العلمي، في تطوير أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ.

وقال الباحث العلمي لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية” إن هذا الأختراع هو عبارة عن اثبات مفهوم كاشف ضوئي حاسس للغاية للأشعة فوق البنفسيجية العميقة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل طلب براءة اختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف.

وأضاف الفرج أن تقنية رصد وكشف الصواريخ التقليدية، تعتمد على استكشاف مصدر للأشعة تحت الحمراء أو الحرارية، والتي تعاني من نسبة خطأ عالية، بسبب وجود عدة عوامل جوية تتسبب في انبعاثات حرارية بجانب أعمدة نيران الصواريخ.

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