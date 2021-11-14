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فتاة تتسبب في تصادم عدد من المركبات وتُكمل طريقها (فيديو)

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فتاة تتسبب في تصادم عدد من المركبات وتُكمل طريقها (فيديو)

فتاة تتسبب في تصادم عدد من المركبات وتُكمل طريقها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066679
محررو المناطق

وثق مقطع فيديو واقعة غريبة لفتاة تقود سيارة ثم تتوقف فجأة وسط طريق سريع دون مراعاة السيارات التي خلفها مما أدى إلى وقوع تصادم  للسيارات الأخرى.

وأظهر مقطع  الفيديو المنشور على حساب “داش كام السعودية”، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، توقف سيارة بيضاء فجأة وسط أحد الطرق السريعة، مما تسببت في تصادم المركبات التي خلفها، ثم استكملت طريقها.

وأثار الفيديو غضب واستياء  نشطاء مواقع التواصل حيث  انتقدوا تصرف الفتاة وتعريضها حياة الآخرين للخطر.

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