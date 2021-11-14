فتاة تتسبب في تصادم عدد من المركبات وتُكمل طريقها (فيديو)

محررو المناطق

وثق مقطع فيديو واقعة غريبة لفتاة تقود سيارة ثم تتوقف فجأة وسط طريق سريع دون مراعاة السيارات التي خلفها مما أدى إلى وقوع تصادم للسيارات الأخرى.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على حساب “داش كام السعودية”، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، توقف سيارة بيضاء فجأة وسط أحد الطرق السريعة، مما تسببت في تصادم المركبات التي خلفها، ثم استكملت طريقها.

وأثار الفيديو غضب واستياء نشطاء مواقع التواصل حيث انتقدوا تصرف الفتاة وتعريضها حياة الآخرين للخطر.