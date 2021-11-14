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بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط

بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط

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بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط

بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط
http://almnatiq.net/?p=1066695
محررو المناطق

أعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم على 284 وظيفة ، إدارية وتقنية وهندسية وفنية (رجال/نساء) بجميع مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وطالبت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الالكتروني جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان ، خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجيو درجة البكالوريوس (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

كما شملت خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجو درجة الماجستير (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

الشروط والضوابط العامة

1-الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنه) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

2 -الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

3-يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

4-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

5-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وتابعت أنه لم يريد أن يعرف طريقة عليه الدخول على الرابط التالي:” https://www.pp.gov.sa/ar/news/4070″

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