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تنبيه عاجل من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بجدة بشأن حالة الطقس

تنبيه عاجل من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بجدة بشأن حالة الطقس

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أبرز المواد

تنبيه عاجل من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بجدة بشأن حالة الطقس

تنبيه عاجل من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بجدة بشأن حالة الطقس
http://almnatiq.net/?p=1066704
محررو المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة.

وتشهد  محافظة جدة اليوم الاحد هطول أمطار  غزيرة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة  حيث تساقطت الأمطار بغزارة على السيارات والمنازل في وقت تصاحب فيه الأمطار رياح شديدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

 

 

 

 

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