أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”

المناطق- واس:

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، حملة التشجير التي تُنفذها أمانة المنطقة والبلديات، المرتبطة بها في المدن والمحافظات والمراكز تحت شعار ” الباحة الحضراء”، وذلك في منتزه رغدان.

وأوضح أمين المنطقة، أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة، من خلال زراعة 50 ألف شجرة في فترة تنفيذ الحملة الممتدة لثلاثة أشهر، مبيناً أن هذه الحملة تأتي كمساهمة مرحلية من أمانة المنطقة، في تحقيق مستهدفات مبادرة ” السعودية الخضراء”، التي أعلن عنها مؤخراً سمو ولي العهد – حفظه الله-.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمنطقة الباحة، كوجهة سياحية من الوجهات الثمان وفق رؤية المملكة 2030, من خلال العمل على معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع، وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار، وشجيرات، ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.

وتتضمن الحملة إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين، على زراعة أعداد إضافية من الأشجار المحلية والمعتمدة في مداخل المنطقة, ومداخل المدن والمحافظات وعلى المحاور الرئيسية وفي المنتزهات البلدية والميادين والساحات والحدائق العامة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الزراعة في أفنية ومحيط المرافق البلدية كمباني البلديات والمباني الإدارية ومحيط المقابر العامة، وتشمل الحملة توزيع أعداد من الشتلات مجاناً على الأفراد في سبيل تشجيع الزراعة المنزلية، من خلال حث المواطنين على تشجير أفنية ومحيط منازلهم وتزويدهم بالشتلات المناسبة لذلك.