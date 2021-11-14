احدث الأخبار

أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”
المناطق
 فيديو يوثق لحظة تكون الحالة المطرية وهبوب الرياح على جدة
أبرز المواد
 3 أصناف من الخضار تساهم في طول العمر والشيخوخة الصحية
أبرز المواد
 استشاري عيون: النظارة الشمسية المقلدة تسبب الأمراض وشرط مهم عند الشراء (فيديو)
صحة
 تحذيرات من غسل الدجاج النيء قبل الطهي.. وهذه طريقة التحضير
أبرز المواد
 الأمير تركي الفيصل: ما يحدث في لبنان “أمر مؤسف” (فيديو)
أبرز المواد
 “دحض شبهات الأحزاب”.. لقاء  لتعزيز الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف في الباحة
منطقة الباحة
 الأجهزة الحكومية بأملج تعلن الطوارئ لمواجهة طهول الأمطار
المناطق
 2314 فحصا في 2021.. “تخصصي تبوك”: إظهار نتائج تحليل الأورام لا يتجاوز ساعة واحدة
أبرز المواد
 صحيفة أمريكية: ميليشيات الحوثي استغلت ضعف إدارة بايدن لتصعيد الحرب في اليمن
أبرز المواد
 تواصل هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح على جنوب جدة (فيديو)
أبرز المواد
 أمطار جدة.. “الصحة⁩” ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لأي طارئ
أبرز المواد
أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”

أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”

المناطق
فيديو يوثق لحظة تكون الحالة المطرية وهبوب الرياح على جدة

فيديو يوثق لحظة تكون الحالة المطرية وهبوب الرياح على جدة

أبرز المواد
3 أصناف من الخضار تساهم في طول العمر والشيخوخة الصحية

3 أصناف من الخضار تساهم في طول العمر والشيخوخة الصحية

أبرز المواد
استشاري عيون: النظارة الشمسية المقلدة تسبب الأمراض وشرط مهم عند الشراء (فيديو)

استشاري عيون: النظارة الشمسية المقلدة تسبب الأمراض وشرط مهم عند الشراء (فيديو)

صحة

أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”

أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”
http://almnatiq.net/?p=1066768
المناطق- واس:

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، حملة التشجير التي تُنفذها أمانة المنطقة والبلديات، المرتبطة بها في المدن والمحافظات والمراكز تحت شعار ” الباحة الحضراء”، وذلك في منتزه رغدان.

وأوضح أمين المنطقة، أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة، من خلال زراعة 50 ألف شجرة في فترة تنفيذ الحملة الممتدة لثلاثة أشهر، مبيناً أن هذه الحملة تأتي كمساهمة مرحلية من أمانة المنطقة، في تحقيق مستهدفات مبادرة ” السعودية الخضراء”، التي أعلن عنها مؤخراً سمو ولي العهد – حفظه الله-.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمنطقة الباحة، كوجهة سياحية من الوجهات الثمان وفق رؤية المملكة 2030, من خلال العمل على معالجة التدهور البيئي والفاقد الشجري في بعض المواقع، وتكثيف أعمال وجهود التشجير البلدي بأشجار، وشجيرات، ونباتات محلية ترتبط بطبيعة المنطقة ومناخها وهويتها الزراعية، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري تلك الأشجار.

وتتضمن الحملة إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين، على زراعة أعداد إضافية من الأشجار المحلية والمعتمدة في مداخل المنطقة, ومداخل المدن والمحافظات وعلى المحاور الرئيسية وفي المنتزهات البلدية والميادين والساحات والحدائق العامة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الزراعة في أفنية ومحيط المرافق البلدية كمباني البلديات والمباني الإدارية ومحيط المقابر العامة، وتشمل الحملة توزيع أعداد من الشتلات مجاناً على الأفراد في سبيل تشجيع الزراعة المنزلية، من خلال حث المواطنين على تشجير أفنية ومحيط منازلهم وتزويدهم بالشتلات المناسبة لذلك.

روابط ذات صلة

أمانة وبلديات الباحة تنفذ 5440 جولة رقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الوقائية

أمانة وبلديات الباحة تنفذ 5440 جولة رقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الوقائية
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة
ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات

ليس هناك باب للتقديم.. تفاصيل جديدة حول منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*