أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية

المناطق- واس:

خصصت أمانة العاصمة المقدسة 500 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار مدعومين بآليات ومعدات لاحتواء الحالة المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، حيث رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.

وتتابع الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات للمياه بداخلها، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقاً.

وجرى نشر فُرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة، حيث جرى تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافاً، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات، للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.