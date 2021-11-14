احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعا للألمنيوم وتمنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية
المناطق
 أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تواصل العمل لتحييد خطر السيول ومتابعة هطول الأمطار على المنطقة
المناطق
 أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية
المناطق
 أمانة الحدود الشمالية تنفذ 280 جولة في رفحاء خلال أسبوع
المناطق
 إجراء أكثر من 3 آلاف جلسة غسيل كلوي في مستشفيات صحة الطائف
المناطق
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 24 موقعا حول المملكة
أبرز المواد
 أمين منطقة الباحة يطلق حملة التشجير “الباحة الخضراء”
المناطق
 فيديو يوثق لحظة تكون الحالة المطرية وهبوب الرياح على جدة
أبرز المواد
 3 أصناف من الخضار تساهم في طول العمر والشيخوخة الصحية
أبرز المواد
 استشاري عيون: النظارة الشمسية المقلدة تسبب الأمراض وشرط مهم عند الشراء (فيديو)
صحة
 تحذيرات من غسل الدجاج النيء قبل الطهي.. وهذه طريقة التحضير
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعا للألمنيوم وتمنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعا للألمنيوم وتمنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

المناطق
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أبرز المواد
أمانة تبوك تواصل العمل لتحييد خطر السيول ومتابعة هطول الأمطار على المنطقة

أمانة تبوك تواصل العمل لتحييد خطر السيول ومتابعة هطول الأمطار على المنطقة

المناطق
أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية

أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية

المناطق

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعا للألمنيوم وتمنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق مستودعا للألمنيوم وتمنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية
http://almnatiq.net/?p=1066785
المناطق- واس:

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوفر بها وسائل سلامة، حفاظاً على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية

أمانة العاصمة المقدسة ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية
مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية

مصادرة و إتلاف 2 طن لحوم ومواد غذائية وخضروات فاسدة في الخالدية
أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ 272 زيارة على قاعات الأفراح

أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ 272 زيارة على قاعات الأفراح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*