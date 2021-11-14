“تعليم الشرقية” يطلق 4 مبادرات نوعية على مستوى المملكة

المناطق- الشرقية:

أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية خلال الفصل الدراسي الأول، 4 مشاريع كمبادرات نوعية على مستوى المملكة، لتقويم جودة المستوى التعليمي للمدارس الحكومية والقفز بمستوى الخدمات التعليمية بجودة عالية.

وشملت المشاريع التي تم إطلاقها, مشروع الاعتماد المدرسي، الذي يهدف لحصول المدارس على اعتمادات دولية أو مراكز متقدمة في جوائز التميز المحلية أو الإقليمية، لدعمها عبر تطبيق أنظمة الجودة الشاملة ومنحها الاعتماد المدرسي، ومشروع نموذج التميز الدولي لتحقيق التميز المؤسسي، من خلال وضع خطة عمل لمدة 3 سنوات للعمل على استدامة التميز في جميع الإدارات والمدارس، ومشروع حوكمة لجان تحكيم جوائز التميز لتطبيق معايير تحكيم دقيقة للجوائز، والمشروع الرابع الذي يستهدف المتميزين والمتميزات من منسوبي تعليم الشرقية.