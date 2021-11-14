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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
http://almnatiq.net/?p=1066795
محررو المناطق

قبل أمير الكويت الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح  يقبل استقالة الحكومة ووكلفها  بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بحسب ما أفادت العربية في نبأ عاجل لها.

وكان قد أصدر أمير الكويت مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصاً.

وجاء المرسوم الأول برقم 202 لسنة 2021 بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 11 اسما.

ويحتوي هذا المرسوم على خمس مواد نصت المادة الأولى منه على أن يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي.

أما المرسوم الآخر، فقد جاء برقم 203 لسنة 2021 وتضمن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 24 اسما، ويشمل ست مواد نصت المادة الأولى منها على أن يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المشمولين بالقرار.

 

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