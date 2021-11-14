بلدية النعيرية تتلف 115 كجم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف

المناطق - الرياض:

صادرت بلدية محافظة النعيرية أمس، (115) كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مستودع يستخدم لتحضير أطعمة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني استمرار تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأشار إلى أن مراقبي قسم صحة البيئة في إدارة الخدمات بالبلدية، قاموا بمصادرة وإتلاف (115) كيلو جرام من مواد غذائية بمستودع غير مرخص وغير مطابق لأدنى الاشتراطات الصحية وثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي وعدم ترخيص المستودع ومخالفة الشروط الصحية العامة وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وعدم وجود شهادات صحية ووجود مواد مجهولة المصدر.

ودعا المهندس الرجباني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.)