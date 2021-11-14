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بعد بيعها اللقاح بـ 4 دولار.. أسترازينيكا تكشف عن تسعيرة جديدة للربح

بعد بيعها اللقاح بـ 4 دولار.. أسترازينيكا تكشف عن تسعيرة جديدة للربح

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بعد بيعها اللقاح بـ 4 دولار.. أسترازينيكا تكشف عن تسعيرة جديدة للربح

بعد بيعها اللقاح بـ 4 دولار.. أسترازينيكا تكشف عن تسعيرة جديدة للربح
http://almnatiq.net/?p=1066828
محررو المناطق

أعلنت شركة صناعة الأدوية AstraZeneca ببيع لقاحها ضد فيروس كورونا بأسعار مختلفة لتحقيق ربح “متواضع” “مع تلقي طلبات جديدة.

وكانت البلدان تدفع حوالي 3 أو 4 دولارات لكل جرعة من لقاح AstraZeneca المكون من جرعتين، وفقًا لنموذج التسعير الحالي للشركة، كجزء من وعد بإطلاق اللقاح بسعر التكلفة خلال الأزمة.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، المحللين  فإن AstraZeneca ستنتقل تدريجياً إلى “نهج هادف للربح”.

وأضاف أن الشركة “ستضمن أن اللقاح في متناول البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”، ولم يذكر تفاصيل التسعير الجديد، بحسب ما نقلته “نيويورك تايمز”.

في العام الماضي، تعهدت AstraZeneca بعدم الاستفادة من لقاحها خلال فترة الوباء، لكن الشركة احتفظت بتقديرها بشأن موعد إعلان انتهاء الأزمة.

وقال الباحثون في جامعة أكسفورد، الذين قادوا التطوير المبكر للقاح، إنهم دخلوا في شراكة مع AstraZeneca في ربيع العام الماضي جزئيًا لأن الشركة وافقت على رؤيتهم لتسعير منخفض التكلفة للقاح.

وقالت الشركة إن لقاحها حقق إيرادات بقيمة 2.1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وتوقعت أن تأتي إيراداتها من اللقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام في الغالب من الطلبات الحالية غير الهادفة للربح، مع مساهمة صغيرة من الطلبات الجديدة الأكثر ربحية.

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