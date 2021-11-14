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بلدية الخبر تصدر 90 تصريحا للجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي

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بلدية الخبر تصدر 90 تصريحا للجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي

بلدية الخبر تصدر 90 تصريحا للجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي
http://almnatiq.net/?p=1066830
المناطق - الرياض:

أصدرت بلدية محافظة الخبر أكثر من 90 تصريحا للمطاعم والمقاهي، باستخدام الساحات الخارجية أو إشغال الأرصفة لوضع جلسات للزبائن، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على التصريح والاستفادة من الخدمة وفق الشروط المعتمدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي أن تنظيم الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي، يأتي تطبيقا لقرار وزارة الشؤون البلدية وانطلاقاً من حرصها على تنظيم مثل هذه الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وأضاف  أنه تم التصريح لأكثر من 90 مطعم ومقهى في الخبر، مؤكدا استمرار العمل في إصدار التصاريح اللازمة لكافة المنشآت الراغبة في وضع الجلسات الخارجية مع أهمية أن تكون هذه الجلسات تتوفر بها اشتراطات والالتزام بالمساحة المخصصة للاستخدام وعدم تشويه المظهر العام للمدينة، وعلى أن تكون الجلسات ذات طابع متناسق الحجم.

وأشار إلى أن البلدية تشجع على استخدام الساحات الخارجية نظاميا، وذلك ضمن ما تشهده الخبر من زيادة في نشاط المقاهي والمطاعم كونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وشدد المهندس مشعل الحربي على أن البلدية تنظم حملات توعوية مستمرة لتوعية أصحاب المنشآت ذات الجلسات الخارجية بضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواقع المخالفة.

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