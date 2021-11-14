نائب أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة الإدارة العامة للمجاهدين

المناطق - الرياض:

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة لعام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سعيد بن جرمان القحطاني، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للأجهزة الأمنية,وبمتابعة ‏وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ‏بن عبدالعزيز وزير الداخلية.‏

من جهته, أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره ‏لأمير المنطقة وسمو نائبه على ما وجده من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه ‏على خدمة الوطن والقيادة والإسهام في كل ما يخدم المنطقة وأمنها