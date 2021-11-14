أمانة عسير وبلدياتها ترفع 17870 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوعين

المناطق - الرياض:

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال الاسبوعين الماضيين معالجة أكثر من ١٠٣٤٨ متراً طولياً للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية ، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو٥٣٤٤ م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن و محافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن ، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ٤٢٢ عامود إنارة ، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها ٢٤٥٣م2 ، وإزالة وتحسين ٣٠٧ من الحواجز الخرسانية ، ورفع ما يقارب ١٧٨٧٠ م3 من مخلفات البناء والهدم.

كما تم معالجة أكثر من 3673م 2من الكتابات المشوهة على الجدران، و رفع١١٧ مركبة تالفة و مهملة ، ومعالجة ٥٥٤حاوية نفايات .