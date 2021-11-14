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في غضون دقائق من تناولها.. وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر

في غضون دقائق من تناولها.. وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر

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في غضون دقائق من تناولها.. وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر

في غضون دقائق من تناولها.. وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر
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محررو المناطق

أثبتت دراسة عليمة حديثة أن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن قد يكون لها تأثير إيجابي بخفض مستوى السكر في الدم على مرضى السكري في غضون دقائق من تناولها.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الزبيب يؤدي إلى مقاومة ارتفاع مستويات السكر في الدم، بحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

ووفقا لما جاء في نتائج أحدث دراسة تم نشرها في دورية The Physician and Sportsmedicine، قيمت الدراسة العشوائية، التي استمرت 12 أسبوعًا تأثير الاستهلاك الروتيني للزبيب الداكن مقابل الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة على مستويات الغلوكوز في 51 مشاركًا في الدراسة يعانون من مرض السكري من النوع 2.

في غضون 120 دقيقة

وجاءت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الزبيب شهدوا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 23% في مستويات الغلوكوز بعد الأكل.

يتم إجراء اختبار قياس مستويات السكر في الدم في غضون ساعتين من تناول وجبة لمعرفة كيف يستجيب جسم المريض للسكر والنشا بعد تناول وجبة.

وتعني نتائج الدراسة أن الزبيب يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم للمشاركين في غضون 120 دقيقة من تناوله.

غلوكوز الصائم

وبالمقارنة أيضًا مع الوجبات الخفيفة، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفاض بنسبة 19% في الغلوكوز الصائم و0.12% في الهيموغلوبين A1c (HbA1c).

إن الغلوكوز الصائم هو متوسط مستويات الغلوكوز (السكر) في الدم بعد ثماني إلى 10 ساعات من الصيام وHbA1c هو متوسط مستويات الغلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

انخفاض كبير في ضغط الدم

علاوة على ذلك، فإنه بالمقارنة أيضًا بأولئك الذين تناولوا الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة، فإن المجموعة التي تناولت الزبيب شهدت انخفاضًا كبيرًا في قراءة ضغط الدم.

وخلص الباحثون إلى أنه “بشكل عام ، تدعم هذه البيانات الزبيب كبديل صحي مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة بخاصة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2”.

السر في فوائد الزبيب

ويشير الباحثون إلى أن تأثير خفض نسبة السكر في الدم نتيجة لتناول الزبيب لا يعد أمرًا مفاجئًا، حيث تحتل الفاكهة المجففة مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم GI، أو المؤشر الجلايسيمي، وهو مقياس تصنيف يستخدم لتحديد كيفية تأثير أي نوع معين من الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم في جسم الإنسان.

ويتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، وتشمل بعض الفاكهة والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والعصيدة.

 

 

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