30 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 14/11/2021، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتان واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 73 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,274 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549،222، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،818 حالة.