الطفلة أديسون تحكي كيف اقتحمت أرضية الملعب لمقابلة رونالدو

المناطق- وكالات:

كشفت تقارير صحفية، هوية الطفلة الصغيرة التي اقتحمت أرضية الملعب أثناء مباراة إيرلندا والبرتغال، وهي تصرخ “رونالدو.. رونالدو”، وكيف حصلت على قميص النجم رونالدو.

والخميس الماضي، اقتحمت طفلة صغيرة أرضية الملعب خلال مباراة منتخب البرتغال أمام مضيفه الإيرلندي، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وركضت باتجاه رونالدو، الذي عانقها وقدم لها قميصه.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الطفلة تدعى أديسون ويلان، وتبلغ من العمر 11 عاما، وتلعب في فريق شيلبورن تحت 13 عاما، لـ”FM104″. وهي لاعبة كرة قدم موهوبة جرى اختيارها للعب في فريق دبلن، لكن حلمها هو أن تلعب لإيرلندا وأرسنال في السنوات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الطفلة تعرضت لغرامة مالية بقيمة 3000 يورو، بسبب اقتحامها استاد “أفيفا” في العاصمة الإيرلندية دبلن. وقالت أديسون: “لقد تم تغريمي لأنني ركضت إلى أرض الملعب. والدي سيدفعها”. وأضافت أن الحصول على قميص رونالدو يستحق الغرامة، مؤكدة أن والدها سيكون “مسرورا” إذا تقدم شخص آخر بدفعها.

وعن كيفية دخولها إلى أرض الملعب، قالت لـTE Radio One Morning Ireland: “قفزت فوق الحاجز لأنني كنت في الصف الثاني. قفزت فوق الصف الأول وفوق الحاجز. ثم انطلقت بسرعة إلى أرض الملعب، ولكن كان هناك حراس أمن يركضون خلفي”.

وتابعت: “وكان هناك اثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى، لذا واصلت الركض. وعندما رأيتهما ركضت أكثر نحو خط المنتصف، ثم تمكنت من الالتفاف حولهما، لكن بعد ذلك أمسكوا بي”.

وأضافت: “كنت أصرخ فقط باسم رونالدو. استدار كريستيانو ورآني وكان يطلب منهم أن يتركوني. لقد جاء إلي. كنت فقط في حالة صدمة وأبكي، وقلت له: هل يمكنني الحصول على قميصك؟ من فضلك، من فضلك، أنا معجبة كثيرا بك، كثيرا”.

وأكدت الطفلة أن رونالدو: “كان يقول هل أنتِ بخير؟”. وأكملت: “كنت أفكر يا إلهي، هذا هو، هذا حلمي، لقد تحقق أخيرا. ربما كانت هذه هي المرة الأخيرة التي لعب فيها النجم البرتغالي في إيرلندا”. وتابعت: “قال (رونالدو) إنني أقدر ذلك وكل شيء”.

Girl who ran on pitch and got Cristiano Ronaldo's jersey says she 'was fined €3000' || https://t.co/PObYcKCl86 || Cristiano Ronaldo gave Addison Whelan his jersey after Thursday's 0-0 draw between Ireland and Portugal.

— Clan Whelan (@clanwhelan) November 13, 2021