أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لأعمال لجنة إصلاح ذات البين

المناطق - الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم ، المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني وأعضاء اللجنة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وتسلم سموه في بداية اللقاء التقرير الختامي لأعمال اللجنة لعام 1442هـ , مستمعاً لشرح مفصل من قبل المشرف العام على اللجنة عن أعمال اللجنة المنجزة خلال العام الماضي واشتملت على 8 قضايا مرتبطة بالعفو والصلح في قضايا القصاص ليصل عدد القضايا منذ تأسيس اللجنة 1436هـ 97 قضية , فيما كان إجمالي القضايا المالية 14 قضية خلال العام الماضي , ليصل إجمالي القضايا 56 قضية ، فيما كان عدد القضايا الأسرية لنفس العام 55 قضية ليصل إجماليها 241 قضية .

وقدم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من عناية ورعاية ومتابعته الدائمة لكل ما فيه إصلاح وصلاح اللجنة وأعمالها.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تقدمه اللجنة من جهود مباركة خيرة خادمة للمجتمع, مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في البذل والعمل لمواصلة تحقيق مثل هذه المخرجات الإيجابية لصالح ما تقوم به اللجنة من أعمال وما ينتج عنها من آثار, مقدماً شكره للمشرف العام وأعضاء اللجنة على ما تحقق من أهداف نبيلة نستلهمها من الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.