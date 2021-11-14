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أمانة الشرقية ترفع أكثر من 42 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم وتزيل 356 سيارة مهملة خلال أسبوع  

أمانة الشرقية ترفع أكثر من 42 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم وتزيل 356 سيارة مهملة خلال أسبوع  
http://almnatiq.net/?p=1066902

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 9/4/1443هـ، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لإنجازات الأمانة والبلديات، والتي تهدف بدورها ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك بمقر الأمانة.

وشدد معاليه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على معالجة عنصري الأرصفة المتهالكة وحاويات النظافة، ورفع نسب الإنجاز للمعالجات، إضافة الى باقي عناصر التشوه، منوّهاً بأهميتها وتأثيرها في تحسين المشهد الحضري، وسلامة وأمن البيئة في المجتمع، كما أكّد على ضرورة التعامل مع البلاغات بالشخوص الميداني من قبل رؤساء البلديات، حيث لا يتم إغلاق أي بلاغ إلا بعد معالجته، والتثبت من ذلك من قبلهم، والحرص والتركيز بدقة على الرقابة التي من شأنها أن تخفف على البلديات تبعات أخرى من عناصر التشوه، كالنظافة وغيرها من أعباء تقوم بها البلديات، وبالإمكان تخفيفها من خلال تكثيف الجانب الرقابي على المخالفين.

عقِب ذلك استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، مؤشرات القياس الأسبوعية لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، والتي تضمّنت معالجة (42.625) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (4.946) متر طولي من الكتابات المشوهة، ومعالجة وضع (356) سيارة مهملة، ومعالجة وضع (2.122) حاوية نظافة، ودهان (105.235) متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة وضع (1.595) من حواجز الحفريات، وصيانة (17.768) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة (686) من أعمدة الإنارة، ومعالجة (8.098) متر طولي من الأرصفة المتهالكة.

عقِب ذلك اطّلع معاليه على عرض خطة معالجة التشوه البصري، لبلدية محافظة الجبيل، والصرار، والقليب وتضمّنت معالجات مخلفات البناء والهدم، والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، بالإضافة لمعالجة وضع الحاويات، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

بعدها اطّلع معاليه على احصائيات نظام المعاملات الإلكتروني الذي بين إجمالي العمليات التي تمت منذ تاريخ إطلاقه في 27 ذو القعدة 1441هـ، والتي بلغت (2.083.046) عملية، وبلغ عدد المعاملات الواردة (93.568) معاملة، و (65.091) معاملة صادرة، وبلغت المعاملات الداخلية (102.596) معاملة، فيما بلغت المعاملات التي تم توقيعها إلكترونيا 5850 معاملة، منذ بداية اطلاق خدمة محرر النص في 19/08/1442هـ.

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