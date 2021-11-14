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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=1066905

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8848 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأبانت أن معالي أمين المنطقة الشرقية شدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد ‎#فيروس_كورونا في قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 536 مخالفة، وإغلاق 10 منشآت من المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3141 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

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