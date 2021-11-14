أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم , معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي. وناقشا خلال اللقاء احتياجات المنطقة في المجالات البيئية والتنمية الزراعية ورفع مستوى الأداء لخدمات المياه .
وتحدث سموه عن الميز النسبية للمنطقة زراعياً وسياحياً . فيما أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن منطقة حائل مقبلة على مشاريع متعددة بإذن الله منها مشروع زراعة 100 ألف شجرة ومشاريع مياه ومشاريع زراعية وأخرى بيئية .
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