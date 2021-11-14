احدث الأخبار

أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏
منطقة حائل
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية ترفع أكثر من 42 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم وتزيل 356 سيارة مهملة خلال أسبوع  
المنطقة الشرقية
 30 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 شهود عيان: هزة أرضية في بعض المدن بالمناطق الشرقية
أبرز المواد
 في أجواء إيمانية.. شاهد: لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: ترسية مشاريع استثمارية للمستودعات بالخبر
المنطقة الشرقية
 أمير مكة المكرمة يستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة
منطقة مكة المكرمة
 4 نجوم بالدوري الإنجليزي على ردار برشلونة في الميركاتو الشتوي
أبرز المواد
 في غضون دقائق من تناولها.. وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر
أبرز المواد
 برنامج “تطوير” يوقع أول اتفاقية لتمويل شركات التطوير العقاري
الاقتصاد
 أمانة عسير وبلدياتها ترفع 17870 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوعين
منطقة عسير
أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

منطقة حائل
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية ترفع أكثر من 42 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم وتزيل 356 سيارة مهملة خلال أسبوع  

أمانة الشرقية ترفع أكثر من 42 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم وتزيل 356 سيارة مهملة خلال أسبوع  

المنطقة الشرقية
30 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

30 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد

أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏
http://almnatiq.net/?p=1066908

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل في مكتبه اليوم , معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن ‏الفضلي. ‏ وناقشا خلال اللقاء احتياجات المنطقة في المجالات البيئية والتنمية ‏الزراعية ورفع مستوى الأداء لخدمات المياه .

وتحدث سموه عن الميز النسبية للمنطقة زراعياً وسياحياً .‏ فيما أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن منطقة حائل مقبلة على مشاريع متعددة بإذن الله منها مشروع ‏زراعة 100 ألف شجرة ومشاريع مياه ومشاريع زراعية وأخرى بيئية . ‏

روابط ذات صلة

نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة

نائب أمير حائل يرعى انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في نسخته الثالثة
أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة
برعاية أمير حائل.. “المطيري” يفتتح مهرجان العسل الأول في المنطقة

برعاية أمير حائل.. “المطيري” يفتتح مهرجان العسل الأول في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*