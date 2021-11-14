الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لاطلاق الموقع الإلكتروني لجائزة سموه للتميز البيئي وكذلك تخريج 40 شاباً أتموا دورات متخصصة في صناعة وتربية النحل ومنتجاته . ونوه سموه بدعم القيادة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع المياه والزراعة , متطرقاً لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية , مثنياً على جهود فرع الوزارة بالمنطقة .
وأشار إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها , مشيداً بالكوادر الشابة التي نالت دورات متخصصة تؤهلهم لصناعة وتربية النحل ومنتجاته ودورهم في الحراك الاقتصادي في المجتمع المحيط بهم . وقدم مدير إدارة المناحل وانتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي نبذة عن جهود الوزارة التدريبية والتأهيلية للكوادر الوطنية في تربية النحل ومنتجاته كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مشروع تأهيل الشباب لصناعة وتربية النحل . ثم كرم سمو أمير حائل الشباب الخريجين , كما ناقش معهم جوانب متعددة لمستقبل هذه الصناعة ودورهم المأمول , متمنياً للجميع التوفيق .
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