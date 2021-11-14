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الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏

الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏

منطقة حائل
أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

أمير حائل يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ‏

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

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المنطقة الشرقية

الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏

الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏
http://almnatiq.net/?p=1066911

‏ رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم وبحضور معالي ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لاطلاق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة سموه للتميز البيئي وكذلك تخريج 40 شاباً أتموا دورات متخصصة في صناعة وتربية ‏النحل ومنتجاته . ‏ ونوه سموه بدعم القيادة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع ‏المياه والزراعة , متطرقاً لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية , مثنياً ‏على جهود فرع الوزارة بالمنطقة .‏

وأشار إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها , مشيداً ‏بالكوادر الشابة التي نالت دورات متخصصة تؤهلهم لصناعة وتربية النحل ومنتجاته ودورهم في الحراك الاقتصادي ‏في المجتمع المحيط بهم . ‏ وقدم مدير إدارة المناحل وانتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي ‏‏نبذة عن جهود الوزارة التدريبية والتأهيلية للكوادر الوطنية في تربية النحل ومنتجاته ‏كما شاهد سموه والحضور ‏عرضاً مرئياً عن مشروع تأهيل الشباب لصناعة وتربية النحل .‏ ثم كرم سمو أمير حائل الشباب الخريجين , كما ناقش معهم جوانب متعددة لمستقبل هذه ‏الصناعة ودورهم المأمول , متمنياً للجميع التوفيق .‏

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