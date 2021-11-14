الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلق الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي ‏

‏ رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم وبحضور معالي ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لاطلاق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة سموه للتميز البيئي وكذلك تخريج 40 شاباً أتموا دورات متخصصة في صناعة وتربية ‏النحل ومنتجاته . ‏ ونوه سموه بدعم القيادة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع ‏المياه والزراعة , متطرقاً لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية , مثنياً ‏على جهود فرع الوزارة بالمنطقة .‏

وأشار إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها , مشيداً ‏بالكوادر الشابة التي نالت دورات متخصصة تؤهلهم لصناعة وتربية النحل ومنتجاته ودورهم في الحراك الاقتصادي ‏في المجتمع المحيط بهم . ‏ وقدم مدير إدارة المناحل وانتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي ‏‏نبذة عن جهود الوزارة التدريبية والتأهيلية للكوادر الوطنية في تربية النحل ومنتجاته ‏كما شاهد سموه والحضور ‏عرضاً مرئياً عن مشروع تأهيل الشباب لصناعة وتربية النحل .‏ ثم كرم سمو أمير حائل الشباب الخريجين , كما ناقش معهم جوانب متعددة لمستقبل هذه ‏الصناعة ودورهم المأمول , متمنياً للجميع التوفيق .‏