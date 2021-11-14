ليبيا.. اللقطات الأولية من تقديم نجل القذافي أوراق ترشحه للرئاسة

محررو المناطق:

تقدم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، قدم أوراق ترشحه للتنافس في الانتخابات الرئاسية بليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.

ونشرت صحيفة المرصد الليبية، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولية، من تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه، بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات في سبها.

وظهر سيف الإسلام مرتديا الزي التقليدي الليبي أثناء تقديم أوراق ترشحه في مقر مفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي البلاد.

ومع ظهوره الأخير مع إحدى وسائل الإعلامية الأميركية، ألمح سيف القذافي إلى نيته الترشح، إذ قال إن المشهد بدا مناسبا للعودة، بعدما “بقي في الظل”، طوال المدة الماضية.