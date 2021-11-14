مكة في الصدارة.. الداخلية: 873 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع في مناطق المملكة

أصدرت وزارة الداخلية إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خلال الفترة من 2- 4 1443 حتى 8-4-1443.
وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الوزراءة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
ونشرت الداخلية انفواجرافا تضمن عدد المخالفات التي تم رصدها في كل منطقة من مناطق المملكة، والتي تصدرتها مكة المكرمة بـ333 مخالفة.
خلال أسبوع .. 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19). pic.twitter.com/cykCaVNUt9
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 14, 2021
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