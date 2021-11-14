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مكة في الصدارة.. الداخلية: 873 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع في مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1066918
محررو المناطق

أصدرت وزارة الداخلية إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خلال الفترة من 2- 4 1443 حتى 8-4-1443.

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الوزراءة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ونشرت الداخلية انفواجرافا تضمن عدد المخالفات التي تم رصدها في كل منطقة من مناطق المملكة، والتي تصدرتها مكة المكرمة بـ333 مخالفة.

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