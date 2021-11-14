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بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظر مدينة جدة خلال الساعات المقبلة؟

بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظر مدينة جدة خلال الساعات المقبلة؟

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بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظر مدينة جدة خلال الساعات المقبلة؟

بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظر مدينة جدة خلال الساعات المقبلة؟
http://almnatiq.net/?p=1066920
محررو المناطق:

أوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي:

وتُشير آخر توقعات الطقس الخاصة بمدينة جدة، إلى أن تقلبات الطقس ستبقى مستمرة خلال الـ 24، أي حتى ساعات عصر ومساء يوم الإثنين.

 

كما يستمر تأثر مدينة جدة خلال ساعات ظُهر وعصر اليوم الأحد بذروة الحالة الماطرة، ما يعني استمرار تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر واندفاعها نحو جدة بين الحين والآخر، مترافقة بزخات من الأمطار ذات الشدة المُتفاوتة، والتي لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانا.

 

ومع ساعات الليل تضعف المنظومة الجوية قليلاً، لكن فرص الأمطار ستبقى مستمرة بين الحين والآخر حتى عصر يوم الإثنين.

 

وشهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة. وتوقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، اليوم وغداً.

 

وبيَّن أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة. كما سيعلن لاحقاً تفاصيل كمية الأمطار التي هطلت على المناطق المتأثرة والظواهر الجوية المصاحبة لها، وسط توقعات استمرار الحالة المطرية إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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