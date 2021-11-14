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الموارد البشرية تعلن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص (فيديو)

الموارد البشرية تعلن نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066941
محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إن أكثر من 90% نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بشأن مستجدات كورونا، إن نسبة المحصنين في القطاع العام بجرعتين أو أكثر بلغت 95.5%، فيما بلغت نسبة المحصنين في القطاع الخاص 92.5%.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية.

كما تناول متحدث الصحة مستجدات اللقاح، ورد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك الإحصائيات الصحية.

وخلال المؤتمر، استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، والتحصين في القطاعين العام والخاص.

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