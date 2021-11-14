 “الصحة”: لقاحان معتمدان للجرعة التنشيطية.. وهذه طبيعة الأعراض الجانبية لهما

محررو المناطق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه جرى اعتماد لقاحين للجرعة التنشيطية الثالثة لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقال العبدالعالي، إن “فايزر” و “موديرنا” هما اللقاحان المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة، مشددًا على أهمية أخذها لتعزيز مستويات المناعة.

ونوه إلى أن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعبة سعد عبد الله آل حماد، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، وكذلك التحصين في القطاعين العام والخاص.