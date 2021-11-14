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“المساحة الجيولوجية” تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الشرقية

“المساحة الجيولوجية” تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الشرقية

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“المساحة الجيولوجية” تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الشرقية

“المساحة الجيولوجية” تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1066968
المناطق ـ الشرقية:

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن حدوث هزة أرضية اليوم (الأحد) في المنطقة الشرقية.

ونفت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حدوث أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية.

وشددت على أن مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة يتابع على مدار الساعة جميع المناطق عبر 280 محطة رصد منتشرة في المملكة.

وكان شهود عيان قد أفادوا بوقوع هزة أرضية خفيفة في بعض المدن بالمناطق الشرقية.

يأتي هذا فيما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، هزة أرضية، شعر بها سكان بعض المدن.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر شمال غرب بندر عباس في إيران شعر به سكان الإمارات.

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