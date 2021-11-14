قيادة القوات المشتركة تحتفي باليوم العالمي للسكري

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افتتح معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات، اليوم، حملة اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري، بمشاركة (وزارة الصحة – الشؤون الصحية لمنطقة الرياض) و(قيادة القوات المشتركة – مركز الإسناد الطبي المشترك) و(الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع – مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، وتستمر ثلاثة أيام.

واشتملت الحملة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للسكري، على ثلاث أفرع رئيسية (التثقيف الصحي) و(الحمية والتغذية) و(التمريض).